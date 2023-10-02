На Серовском тракте водитель иномарки не справился с управлением и въехал в столб

30 сентября около 17:30 на 171-м километре автодороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов водитель Nissan Almera врезался в опору линии электропередач, сообщили в Управлении Госавтоинспекции по Свердловской области.

50-летний водитель ехал из Серова в сторону Екатеринбурга. По его словам, впереди идущая машина стала поворачивать налево без соответствующего сигнала, из-за этого он был вынужден резко повернуть направо, после чего потерял управление и съехал с проезжей части.

Водитель не пострадал, но его 56-летняя пассажирка получила ушиб грудной клетки. От госпитализации она отказалась.

Известно, что стаж вождения мужчины — 19 лет, к административной ответственности в 2023 году он не привлекался. Также была проведена проверка на состояние опьянения, он был трезв.