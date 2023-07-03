На Серовском тракте в жуткой аварии сгорели заживо пять человек

Накануне, на 43-м километре автотрассы Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов в жутком ДТП погибли пять человек. Авария произошла 2 июля, в 2:50. Как сообщили АН «Между строк» в пресс-службе областной прокуратуры, водитель Mitsubishi Outlander выехал на дорогу, предназначенную для одностороннего движения во встречном направлении и врезался в Hyundai Solaris. В результате столкновения автомобиль Hyundai полностью сгорел. По имеющейся на текущий момент информации, водители обоих транспортных средств и трое пассажиров легковушки Hyundai погибли.

«Прямо до костей сгорели. Едем в полном шоке, это всё прямо перед нами случилось, на наших глазах. По чистой случайности мы просто остановились, потому что ребёнку плохо было. Вот думаем, наверное, к лучшему. Бог беду отвёл от нас. Очень страшно всё это. Жалко пострадавших. Никогда это не забыть, наверное. И куда только люди торопятся? Как можно так на односторонке расхлестаться? Люди, не нарушайте ПДД, вас же всех дома ждут», — комментирует подписчик паблика во «ВКонтакте» «Инцидент Нижний Тагил».

На место происшествия выезжал прокурор Невьянска Егор Корнилов. В ведомстве отметили, что городская прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства по безопасности дорожного движения и содержанию автодорог. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.