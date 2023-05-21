На Серовском тракте в массовом ДТП погиб водитель маршрутного такси

Утром 21 мая на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил разбились как минимум 12 машин, включая микроавтобус Iveco с пассажирами, который врезался в цементовоз. Водитель микроавтобуса скончался, шестеро пассажиров получили различные травмы, сообщает пресс-служба ГИБДД Свердловской области.

Уточняется, что на этом участке дороги сохраняется практически нулевая видимость из-за смога от лесных пожаров. В самом крупном столкновении участвовали девять автомобилей. По словам автоинспекторов, причиной стало нарушение скоростного режима и дистанции при плохой видимости. Обстоятельства других ДТП выясняются.

Сотрудники Госавтоинспекции настоятельно рекомендуют соблюдать скоростной режим.