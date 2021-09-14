На Серовском тракте в кювет опрокинулась фура с углекислым газом

На 10-м километре Серовского тракта днём 14 сентября опрокинулась фура с цистерной, пишет E1.ru.

«Авария произошла, когда водитель съезжал на Серовский тракт со стороны Сортировки. Он не справился с управлением в затяжном повороте, пробил ограждение и скатился под откос», — рассказал очевидец аварии.

Водителю оказали помощь подоспевшие медики. Во время ДТП он получил травму головы, но от госпитализации отказался.

По предварительным данным, в цистерне большегруза было несколько тонн углекислого газа. Большой утечки груза не произошло.