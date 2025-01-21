На Серовском тракте произошло смертельное ДТП

Вчера, 20 января, на 326-м километре Серовского тракта произошло серьёзное ДТП, в котором погибли 52-летний мужчина и его 74-летняя мать. Водитель Hyundai Elantra превысил разрешённую скорость и, потеряв управление, вылетел на встречную полосу. Там автомобиль столкнулся с грузовиком Volvo под управлением 35-летнего водителя, сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.

Водитель легкового автомобиля и его пассажирка скончались от травм на месте до прибытия скорой помощи. Известно, что они направлялись из Верхотурья, где проживали, в Краснотурьинск. Авария привела к тому, что движение на участке трассы было временно ограничено. Назначено проведение расследования для установления всех обстоятельств трагедии.

Госавтоинспекция обращается к водителям с призывом быть внимательными на дорогах, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и всегда учитывать погодные условия при управлении транспортным средством.