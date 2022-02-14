На Серовском тракте произошло массовое ДТП с участием 21 автомобиля 

Сегодня, 14 февраля, в 11:30 на 14-м километре Серовского тракта произошло массовое столкновение автомобилей. Как рассказали в отделе пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, авария с участием 21 машины случилась из-за плохой видимости и снега. В ДТП пострадал один человек.

«Водители транспортных средств во время движения не обеспечили постоянного контроля за движением автомобилей, безопасную дистанцию до впереди идущих автомашин, в результате чего произошло несколько столкновений, часть автомобилей съехали с проезжей части в кювет», — пояснили в Госавтоинспекции.

На место происшествия прибыл пункт обогрева МЧС. Спасатели отогревают и отпаивают горячим чаем всех участников ДТП. 20 пожарных и 3 единицы техники оказывают помощь в расчистке участка дороги от повреждённых авто, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. В настоящий момент движение на участке полностью восстановлено.