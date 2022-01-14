На Серовском тракте произошла массовая авария с автобусом

В Свердловской области на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов столкнулись три автомобиля и пассажирский автобус. Авария произошла 13 января в 20:10 на 239-м километре автодороги. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области, в результате столкновения пострадал один человек.

По предварительным данным, 61-летний водитель автомобиля Renault Duster, двигаясь со стороны Серова, выехал на встречную полосу, где столкнулся с пустым автобусом НЕФАЗ и грузовым фургоном Mercedes-Benz. Из-за аварии левое переднее колесо Renault Duster отлетело в сторону, где на него наехал автомобиль ГАЗ-2752 и получил механические повреждения. Автобус НЕФАЗ, автомобили Mercedes-Benz и ГАЗ-2762 также получили повреждения.

В результате ДТП водитель Renault получил травмы различной степени тяжести. Его госпитализировали в больницу.

Сотрудники полиции установили, что пострадавший водитель — житель Нижегородской области, его водительский стаж — 32 года. Ранее мужчина привлекался к административной ответственности за нарушение скоростного режима и несоблюдение дистанции.

Госавтоинспекция устанавливает причины ДТП.