На Серовском тракте при столкновении легковушки и грузовика погиб ребёнок

В Екатеринбурге на Серовском тракте вечером 3 октября Renault Logan врезался в грузовик и загорелся, сообщает отделение пропаганды управления ГИБДД по Свердловской области.

На место ДТП подъехали четыре скорых, медики увезли в больницу водителя и женщину-пассажира, ребёнка пытались реанимировать на месте. В ГИБДД уточнили, что трёхлетний мальчик всё-таки погиб.

«39-летний водитель Renault Logan ехал со стороны Верхней Пышмы в направлении Екатеринбурга, допустил столкновение с двигающимся в попутном направлении КАМАЗом, после чего легковой автомобиль воспламенился. В результате аварии погиб пассажир Renault Logan, 3-летний мальчик, ещё двое — водитель и женщина-пассажир легкового автомобиля, родители ребёнка, — госпитализированы в 23-ю больницу», — сообщили в ГИБДД.

Мужчина в этом ДТП получил закрытую черепно-мозговую травму и рваную рану руки, у его 40-летней жены открытый перелом ноги.

«Ребёнок находился сзади в детском кресле, был зафиксирован пятиточечным ремнём безопасности, само кресло закреплено в автомобиле в соответствии с требованиями, взрослые также были пристёгнуты ремнями безопасности. Водитель грузового автомобиля не пострадал», — отметили в ведомстве.

Семья направлялась с дачи домой. Водитель иномарки, житель Екатеринбурга, имеет стаж вождения 14 лет.

Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства происшествия, опрашивают участников ДТП и очевидцев. Следствие установит, действия кого из водителей стали причиной ДТП. По факту аварии органы внутренних дел проводят проверку, в ходе которой будут проведены экспертизы и принято мотивированное решение.