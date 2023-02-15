На Серовском тракте поймали лихача с поддельными номерами 

Автолюбитель из Екатеринбурга, используя подложные номера, за последние два месяца совершил 50 нарушений ПДД. Лихача удалось задержать на Серовском тракте.

Накануне в поле зрения инспекторов ДПС попал автомобиль Mercedes-Benz, на котором были установлены государственные регистрационные знаки, числящиеся в розыске.

«При проверке автомобиля сотрудники Госавтоинспекции установили, что за рулём находится 49-летний екатеринбуржец, который управлял автомобилем на законных основаниях: вписан в страховой полис, на руках имелись документы о регистрации транспортного средства и выданных госномерах с цифровой частью “666”, но фактически на автомобиле установлены госномера “549”. При более тщательном осмотре инспекторы увидели специальные магнитные устройства, с помощью которых госномера крепились на места, предусмотренные для их установки», — рассказали в ГИБДД Свердловской области.

При осмотре транспортного средства госномер «666» сотрудники полиции обнаружили в багажнике автомобиля. Водитель свою вину в использовании подложного госномера признал, добавив, что не посмотрел на номера перед поездкой.

На водителя составлены административные материалы за все нарушения ПДД, зафиксированные системой фотовидеофиксации. В отношении задержанного составлен материал за управление транспортным средством с заведомо подложными государственными регистрационными знаками. Ему грозит ответственность, предусмотренная ч. 4 ст.12.2 КоАП РФ (лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года).