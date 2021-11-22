На Серовском тракте под Нижним Тагилом в лобовом ДТП погиб водитель

Накануне под Нижним Тагилом в районе Кушвы на 182-м км трассы Екатеринбург — Серов произошло ДТП, в результате которого один человек погиб и трое пострадали. Об этом сообщили в УГИБДД по Свердловской области.

По данным ведомства, 61-летний водитель за рулём Geely Emgrand ехал со стороны Екатеринбурга в сторону Серова. Мужчина выехал на встречную полосу в зоне действия знака «Обгон запрещён» и врезался в ВАЗ-21101, который двигался во встречном направлении.

В результате происшествия 29-летний водитель отечественного автомобиля от полученных травм скончался на месте. Его пассажиров — 17-летнюю и 18-летнюю девушек, а также 19-летнего молодого человека — госпитализировали в больницу Кушвы. Водитель Geely не пострадал.

В ГИБДД отметили, что за рулём иномарки был житель Кушвы, который имеет четыре года стажа управления автомобилем. За этот год мужчина привлекался за нарушение ПДД пять раз. Кроме этого, медосвидетельствование показало, что в момент ДТП он был пьян.

В отечественной легковушке находились жители Качканара. Водитель автомобиля ВАЗ не имел права управления транспортными средствами. В 2021 году к административной ответственности за нарушение ПДД он привлекался два раза, в том числе за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.