На Серовском тракте под Нижним Тагилом сгорело придорожное кафе «Для друзей» 

На Серовском тракте, недалеко от села Малая Лая под Нижним Тагилом, сгорело придорожное кафе-гостиница «Для друзей», сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области.

Пожар произошёл ночью 6 ноября, сообщение о возгорании поступило в 02:29. До прибытия пожарных и спасателей из здания гостиницы эвакуировались 14 человек.

Площадь возгорания составила 1500 кв. метров. Никто из сотрудников и постояльцев заведения не пострадал.

Как рассказали в региональном МЧС, пожар тушили по повышенному номеру сложности. В его ликвидации были задействованы 45 человек и 14 единиц спецтехники.

Тушение, по словам пожарных, осложнялось удалённостью источника воды, находившегося в 500 метрах от гостиницы. Остановить распространение огня удалось в 04:20, горение ликвидировали в 07:44. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 15:50. Причины происшествия выясняются.