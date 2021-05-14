На Серовском тракте под Нижним Тагилом сделают шумовые полосы

Продольными шумовыми полосами оборудуют свердловские автомобильные дороги общего пользования, в том числе автодорогу Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов. На эти цели из бюджета Свердловской области выделят более 6,6 миллиона рублей. Согласно документации на портале госзакупок, работы пройдут и на Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороге (ЕКАД).

Шумовая полоса представляет собой искусственную неровность, которая вызывает вибрацию с целью предупреждения водителя о приближении к опасному участку дороги или съезде с полосы движения.

Разметки будут расположены на участках с 44-го по 80-й километр трассы Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов и с 285-го по 304-й километр обратного направления. Также работы будут выполнены на участке ЕКАД с 49-го по 51-й километр в обе стороны. Работы должны быть выполнены до 26 октября 2021 года.