На Серовском тракте под Нижним Тагилом произошло смертельное ДТП

Сегодня, 28 марта, на 131-м км автодороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов произошло смертельное ДТП. По предварительной информации, Chevrolet Cruze столкнулся с грузовым автомобилем КАМАЗ. От полученных травм водитель иномарки скончался на месте, сообщает ГИБДД по Свердловской области.

«Госавтоинспекция выясняет обстоятельства ДТП. На месте происшествия работают сотрудники полиции, МЧС и скорая медицинская помощь. Автоинспекторы регулируют поток транспорта, организовано реверсивное движение», — сообщили в дорожной полиции.

В автомобиле Chevrolet Cruze помимо водителя находились женщина и семимесячный ребёнок. Они доставлены в медицинское учреждение. По факту ДТП органы внутренних дел проводят проверку.