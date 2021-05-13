На Серовском тракте под Нижним Тагилом перевернулся лесовоз

Сегодня ночью на 211-м километре трассы Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов из-за лопнувшего колеса перевернулся лесовоз. На видеозаписи, опубликованной в группе в соцсети «ВКонтакте» «Екатеринбург-Серов (Online)» видно, как лесовоз развернуло поперёк дороги.

Прибывшими на место ДТП сотрудниками ГИБДД предварительно установлено, что у водителя грузовика во время движения в районе 211-го километра дороги Екатеринбург — Серов лопнуло колесо, после чего он не справился с управлением, допустил наезд на металлическое ограждение с последующим выездом в кювет и опрокидыванием», — сообщили E1.RU в региональной ГИБДД.

В результате аварии пострадавших нет. Грузовик получил серьёзные повреждения. По факту ДТП проводится проверка сотрудниками органов внутренних дел.