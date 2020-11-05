На Серовском тракте перевернулся Hyundai, есть погибшие

Вечером 4 ноября на 59-м километре трассы Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов произошло ДТП, в котором погибла пассажирка, сообщает отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

«По предварительным данным, водитель Hyundai Creta не справился с управлением, съехал в левый кювет, наехал на камень, после чего автомобиль перевернулся», — сообщили в ведомстве.

В результате аварии 78-летняя пассажирка скончалась на месте до приезда бригады скорой помощи. У водителя и ещё одной пассажирки, 47-летней женщины, медики диагностировали сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и ушибы, от госпитализации пострадавшие отказались.

Водитель Hyundai — 50-летний житель Екатеринбурга, ранее не получал штрафов за нарушение правил дорожного движения.

«Мужчина объяснил, что он с двумя пассажирами ехал в Красноуральск, все были пристёгнуты ремнями безопасности. На 59-м километре он отвлёкся на сотовый телефон, потерял управление, автомобиль съехал с дороги, наехал на камень и перевернулся», — сказали в ГИБДД.

В полиции отметили, что на месте происшествия водителя проверили на состояние опьянения, он оказался трезв.