На Серовском тракте отремонтируют мост через реку Выю

На трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов под Нижним Тагилом планируют ремонт моста через реку Выю. Железобетонный путепровод был построен в 1995 году, его длина составляет 101 метр.

Сейчас Управление автомобильных дорог Свердловской области ищет подрядчика для проведения инженерных изысканий и подготовки проектной документации. Стоимость контракта — 1,9 миллиона рублей. Работы необходимо начать 1 сентября 2021 года и окончить 20 мая 2022 года.

Ремонт должен происходить с усилением уже существующего моста. Для этого необходимо предусмотреть замену перил и конструкций сопряжений моста с подходами, удаление лишних слоёв покрытия и устройство гидроизоляции, восстановление и укрепление конусов моста, обустройство лестничных сходов, ремонт опор и другие работы.

На период ремонта движение транзитного транспорта также останется организовано. Заявки от потенциальных подрядчиков на ремонт путепровода принимаются до 6 августа 2021 года.