На Серовском тракте опрокинулся бензовоз с 16 тоннами топлива

В 21:30 в Невьянском городском округе, на 295-м километре трассы Серов — Екатеринбург, бензовоз Volvo, перевозивший 16 тонн топлива, съехал в кювет и опрокинулся, в результате произошла утечка топлива, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

На место ЧП прибыли 5 единиц техники и 11 спасателей, пожарные для недопущения возгорания залили бензовоз воздушно-механической пеной.

«Для подъёма бензовоза к месту ДТП отправлен автокран. Для ликвидации последствий разлива топлива к месту происшествия следует специализированная организация», — уточнили в пресс-службе областного управления МЧС.

В результате ДТП никто не пострадал. Обстоятельства аварии устанавливаются.