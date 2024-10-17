На Серовском тракте объявился «народный мститель» на УАЗе, который сбивает камеры-треноги (ВИДЕО)

В СМИ попали записи с нескольких авторегистраторов, установленных в автомобилях операторов переносных камер фиксации превышения скоростного режима «УГМК-Телеком». На них видно, как внедорожник УАЗ на полной скорости сшибает треноги и ретируется с места происшествия. Если верить координатам, то один инцидент произошёл в районе посёлка Шурала под Невьянском.

«“УГМК-Телеком” подтверждает факт инцидентов, произошедших на автомобильной дороге Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов 17 октября 2024 года, в результате которых зафиксировано повреждение нескольких передвижных комплексов видеофиксации», — пояснили АН «Между строк» в компании.

В полиции заявили, что по каждому факту порчи камер проводится проверка. Автолюбители в профильных пабликах сообщают, что «народного мстителя» уже задержали сотрудники ГИБДД.