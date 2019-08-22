На Серовском тракте Nissan влетел в припаркованную фуру, есть погибший

Утром 22 августа на 15-м километре Серовского тракта автомобиль Nissan Note на скорости влетел в заднюю часть прицепа многотонного грузовика MAN, водитель легковушки получил травмы и погиб на месте, сообщает отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

По предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель Nissan потерял контроль над своим авто. От удара у Nissan снесло капот и крышу, передние сиденья полностью оказались под прицепом, задние сильно деформировались.

В отделении пропаганды также рассказали, что водитель грузовика остановился на обочине около заправки, чтобы купить воды.

«Возвращаясь обратно, он увидел, что автомашина Nissan двигается прямо в сторону его транспортного средства и, не сбавляя скорости, въезжает в него», — сообщили в ведомстве.

Личность погибшего водителя ещё не была установлена, отметили в ГИБДД.