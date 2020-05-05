На Серовском тракте насмерть сбили попытавшегося перебежать трассу пешехода

На 17-м километре Серовского тракта в ночь на 5 мая насмерть сбили пешехода, пытавшегося перебежать трассу в неположенном для этого месте, сообщает отдел пропаганды областного управления ГИБДД.

По данным Госавтоинспекции, ДТП произошло в 22:10. Пешехода сбил 47-летний водитель Renault Logan, следовавший со стороны Екатеринбурга в направлении Верхней Пышмы по среднему ряду. В темноте он просто не успел вовремя заметить перебегавшего дорогу пешехода, пытался экстренно затормозить, но столкновения предотвратить не удалось. От полученных травм пешеход скончался на месте до приезда скорой помощи.

«Сотрудниками полиции на месте происшествия проведены замеры и составлены процессуальные документы. Точная причина данного происшествия будет установлена в ходе расследования, по окончании которого будет принято мотивированное решение», — отметили в дорожной полиции.

В отделении пропаганды ОГИБДД Екатеринбурга в связи с произошедшим рекомендовали пешеходам внимательнее относиться к соблюдению правил дорожного движения.