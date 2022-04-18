На Серовском тракте насмерть сбили пешехода

Под Нижним Тагилом в воскресенье, 17 апреля, на 197-м км Серовского тракта произошло смертельное ДТП. Как сообщает отделение пропаганды ГИБДД УМВД по Екатеринбургу, водитель грузового автомобиля DAF сбил пешехода, который неожиданно оказался на проезжей части. От полученных травм 34-летний мужчина скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. Грузовик ехал со стороны Серова, автомобилем управлял 44-летний мужчина с 26-летним стажем вождения. Водитель был трезв.

В дорожной полиции отметили, что автомобиль был гружён лесом, однако документы на груз были оформлены с нарушениями законодательства. Машину поместили на специализированную стоянку, проводится проверка.

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