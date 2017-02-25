На Серовском тракте насмерть сбили мужчину

Сегодня, 28 февраля, в 06.30 на автодороге Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов в районе Нижней Туры произошло смертельное ДТП. 35-летний водитель Isuzu-28315 допустил наезд на мужчину, который находился на проезжей части. В результате ДТП мужчина-пешеход скончался на месте. Личность погибшего пока установить не удалось, уточняют в управлении ГИБДД по Свердловской области.

Водитель грузовика пояснил, что в сумерках не заметил мужчину, который находился прямо посередине проезжей части. В настоящее время проводится проверка для установления всех обстоятельств происшествия.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: ОГИБДД МО МВД России «Качканарский»