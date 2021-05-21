На Серовском тракте Hyundai врезался в КАМАЗ и лесовоз и перевернулся (ВИДЕО)

На 306-м километре Серовского тракта Hyundai вылетел на встречную полосу, столкнулся с КАМАЗом и лесовозом MAN и опрокинулся, сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Свердловской области.

ДТП произошло 20 мая около 16:30. В Hyundai ехала семья из Югорска, за рулём авто был 63-летний мужчина, его водительский стаж — 45 лет, к административной ответственности за нарушение ПДД он привлекался 4 раза.

«Водитель легкового автомобиля во время движения отвлёкся от управления транспортным средством, в результате чего выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с двумя грузовыми автомобилями и опрокидывание своего автомобиля. Два пассажира Hyundai, один из которых несовершеннолетний, получили травмы различной степени тяжести», — сообщили в ГИБДД.

Пострадавших пассажирок Hyundai госпитализировали в Новолялинскую городскую больницу. 50-летняя женщина, которая ехала на переднем пассажирском сиденье, и её 15-летняя дочь (находилась на заднем пассажирском сиденье посередине) не получили серьёзных травм. По словам сотрудников ГИБДД, трагедии удалось избежать благодаря тому, что все участники ДТП были пристёгнуты ремнями безопасности. Водители грузовиков не пострадали.

«Водитель Hyundai пояснил сотрудникам ГИБДД, что они ехали в Югорск из Екатеринбурга, во время движения он немного отвлёкся от управления, в связи с чем выехал на полосу встречного движения. Когда заметил опасность, он попытался вернуться обратно в свою полосу, но столкновения избежать не удалось», — добавили в ведомстве.

Госавтоинспекция призывает водителей во время движения быть предельно внимательными и не отвлекаться от управления транспортным средством. При перевозке детей пересмотреть манеру вождения, двигаться с пониженной скоростью, избегать резких манёвров и торможений, ни в коем случае не выезжать на полосу встречного движения, в случае усталости принимать меры к остановке транспортного средства.