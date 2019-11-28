На Серовском тракте грузовик с колбасой врезался в фуру

Утром 28 ноября на трассе Екатеринбург — Серов грузовик Isuzu, перевозивший колбасу из Челябинска в Нижний Тагил, врезался в другой грузовик, стоявший на обочине. ДТП произошло в 6:00 в районе Кировграда. По предварительной информации, водитель Isuzu уснул за рулём. В аварии никто не пострадал.

«Водитель грузовой автомашины совершал рейс Екатеринбург — Кировград. В 2:30, доехав до автозаправочной станции, расположенной на 83-м километре автодороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов, он решил остановиться для отдыха. Утром, около 6:00, водитель почувствовал удар в заднюю часть прицепа. Выйдя из машины, увидел, что в прицеп въехала грузовая автомашина с цельнометаллическим кузовом. Она двигалась из Челябинска в Нижний Тагил на разгрузку», — рассказали порталу E1.ru в ГИБДД Свердловской области.