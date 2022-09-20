На Серовском тракте грузовая «Газель» врезалась в припаркованную на обочине фуру (ВИДЕО)

Накануне, 19 сентября, на 63-м километре трассы Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов произошло ДТП с участием грузовой «Газели» и фуры. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе УГИБДД Свердловской области, водитель «Газели» не справился с управлением и врезался в припаркованный на обочине грузовик.

Как установила экспертиза, в момент ДТП водитель «Газели» был трезв. В аварии никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения и частично перекрыли дорогу. Через некоторое время после первой аварии произошла вторая, когда в стоящую поперёк дороги «Газель» врезался автомобиль той же марки. На место ДТП прибыли инспекторы ГИБДД, скорая помощь и пожарные. Пострадавших нет, однако в результате аварий образовалась многокилометровая пробка.