На Серовском тракте фура столкнулась с пассажирским автобусом. Погибли два человека

В среду, 15 ноября, на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов в районе Верхней Пышмы произошла серьёзная авария. На 318-м километре рейсовый автобус, ехавший из Карпинска в Екатеринбург, столкнулся с грузовым автомобилем, после чего пассажирский транспорт вылетел с полосы дорожного движения в кювет. Пострадали восемь человек, из них двое погибли, а шестеро получили травмы разной тяжести.

«В результате столкновения рейсового автобуса с грузовиком, по предварительной информации, пострадали восемь человек. Из них двое погибли на месте. Всех пострадавших определят в Верхнепышминскую центральную городскую больницу. Для помощи пациентам выехала комплексная бригада Территориального центра медицины катастроф (хирург, нейрохирург, травматолог)», — сообщает Telegram-канал Минздрава Свердловской области.

По данным ГИБДД Свердловской области, на месте ЧП работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа МЧС и СМП. По факту происшествия проводится проверка. На момент публикации движение транспорта на данном участке ограничено.