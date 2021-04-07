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На сцену Нижнетагильского театра кукол после двухлетнего перерыва возвращается спектакль о женщинах на войне

07.04.2021 13:55
На сцену Нижнетагильского театра кукол после двухлетнего перерыва возвращается спектакль о женщинах на войне

Спектакль петербургского режиссёра Никиты Шмитько «Пока звучат их голоса» (16+) вернётся на сцену театра кукол Нижнего Тагила спустя два года. Артисты восстановят постановку, премьера которой состоялась в 2015 году, в канун Дня Победы. 

Спектакль «Пока звучат их голоса…» создан по известной книге «У войны не женское лицо» нобелевского лауреата Светланы Алексиевич. Это необычная работа для кукольников актрисы играют на сцене без кукол. При этом в их руках «оживут» ключевые предметы повествования: солдатские звёздочки, колыбели, детский ботинок, шинели. Пронзительные женские монологи перемежаются хрониками войны и видео, созданным методом песочной анимации. 

Постановка вернётся на сцену 7 мая в 17:00. Она вошла в афишу Всероссийской акции «23 дня до Победы», которую проводит Центральный академический театр Российской Армии. С 16 апреля по 9 мая 2021 года, в течение 23 дней (период проведения «Берлинской операции», в ходе которой Красная армия заняла Берлин, а Германия объявила о безоговорочной капитуляции), российские театры сыграют на своих сценах спектакли, посвящённые военной тематике.

  • В 2016 году спектакль театра кукол «Пока звучат их голоса…» попал в шорт-лист фестиваля-конкурса «Браво!». 
Фото: 
предоставлено Нижнетагильским театром кукол
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