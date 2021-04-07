На сцену Нижнетагильского театра кукол после двухлетнего перерыва возвращается спектакль о женщинах на войне

Спектакль петербургского режиссёра Никиты Шмитько «Пока звучат их голоса» (16+) вернётся на сцену театра кукол Нижнего Тагила спустя два года. Артисты восстановят постановку, премьера которой состоялась в 2015 году, в канун Дня Победы.

Спектакль «Пока звучат их голоса…» создан по известной книге «У войны не женское лицо» нобелевского лауреата Светланы Алексиевич. Это необычная работа для кукольников — актрисы играют на сцене без кукол. При этом в их руках «оживут» ключевые предметы повествования: солдатские звёздочки, колыбели, детский ботинок, шинели. Пронзительные женские монологи перемежаются хрониками войны и видео, созданным методом песочной анимации.

Постановка вернётся на сцену 7 мая в 17:00. Она вошла в афишу Всероссийской акции «23 дня до Победы», которую проводит Центральный академический театр Российской Армии. С 16 апреля по 9 мая 2021 года, в течение 23 дней (период проведения «Берлинской операции», в ходе которой Красная армия заняла Берлин, а Германия объявила о безоговорочной капитуляции), российские театры сыграют на своих сценах спектакли, посвящённые военной тематике.