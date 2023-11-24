На сцене Дворца металлургов прошёл финал III корпоративного конкурса творчества «Золотая мама ЕВРАЗ НТМК»

В минувшую субботу в ДК НТМК на сцене блистали 11 звёздных финалисток III корпоративного конкурса творчества «Золотая мама ЕВРАЗ НТМК».

Лучшую маму среди сотрудниц ЕВРАЗ НТМК и предприятий, выведенных на аутсорсинг, выбирают уже в третий раз. В этом году заявки на участие в конкурсе подали 27 женщин. Они стали героинями фотовыставки «Материнское счастье», которая расположена в Колонном зале Дворца культуры металлургов. У каждой из них своя материнская история, полная интересных событий и незабываемых эмоций. На фотографиях — яркие моменты их сокровенного семейного счастья.

Конкурсная комиссия для дальнейшей борьбы отобрала 11 финалисток. Учитывались разные показатели: количество детей и внуков, общественная деятельность, волонтёрство, творческие способности, хобби и увлечения.

На протяжении целого месяца 11 ярких и талантливых мам вместе с творческой командой дворца готовили свои творческие выступления, придумывали и снимали видеоролики, разучивали несколько дефиле, а также старались подружиться с микрофоном и справиться с волнением.

Для большинства из них это первый опыт работы на сцене. А некоторые и вовсе свои первые туфли на каблуках приобрели только накануне.

Для своих детей, мужей, коллег и друзей они, без сомнения, настоящие звёзды. Те, за кем непременно хочется наблюдать, те, кем бесконечно хочется восхищаться.

Тем не менее «Золотая мама» — это не только праздник творчества, женского очарования и душевной теплоты. Это серьёзное соревнование, где должен быть лишь один победитель, достойный самого почётного звания. Именно поэтому творческие истории наших финалисток оценивало многоуважаемое и компетентное жюри. Это директор по персоналу и социальным вопросам дивизиона Урал ЕВРАЗа Сергей Леонидович Селькин, зампредседателя ППО ЕВРАЗ НТМК ГМПР Владимир Владимирович Фисталь, замдиректора Центра культуры и искусства НТМК Екатерина Валерьевна Ветлужских, начальник отдела по работе с сотрудниками предприятий «Альфа Групп» Регина Уелдановна Лутфуллина, директор Нижнетагильского театра кукол Татьяна Александровна Ткачёва.

На суд жюри и благодарных болельщиков финалистки презентовали визитные карточки на тему «Счастье быть мамой», творческие выступления «Супермама», видеоролики «Мама отдыхает», конкурс декоративно-прикладного искусства «Мама может» и дефиле с детьми в необычных образах.

Лучше всех раскрыться, по мнению жюри, удалось ведущему специалисту по охране труда службы охраны труда ЕВРАЗ НТМК Ольге Гориной. Она получила почётное звание Золотой мамы ЕВРАЗ НТМК 2023 года.

Обладательницей специального приза от «Альфа Банка» и почётного звания «Альфа мама» стала администратор проекта ПКИ «Ником-проект» Ольга Тарасова.

Все финалистки получили памятную медаль «Золотая мама», сертификаты на приобретение бытовой техники от ЕВРАЗ НТМК и ППО ЕВРАЗ НТМК ГМПР, подарки, бонусы и сертификаты партнёров и спонсоров мероприятия.

Выражаем огромную благодарность организаторам, партнёрам и спонсорам конкурса за всестороннюю помощь и поддержку. По восторженным отзывам жюри и зрителей финал конкурса получился ярким, необычным и запоминающимся.

Вот какой комментарий о прошедшем мероприятии в соцсети ВК оставила директор Нижнетагильского театра кукол Татьяна Ткачёва:

«Это было очень красивое мероприятие! Восхитительная идея и проработанное до мелочей воплощение — всё супер! Мамочки — восторг: все умницы-красавицы, а их смелость заслуживает особого внимания! Конечно, внутренняя свобода даёт силы и драйв на сцене, но когда рядом твои дети — ситуация становится уязвимой и волнение зашкаливает. Пусть у всех причастных к этом празднику любви, тепла и нежности обязательно сохранится уверенность, что в жизни случилась очередная точка роста! Вы крутые!»

Режиссёр и ведущая — Анастасия Веснина, звук — Никита Ларьков, свет — Рафаэль Абускаев, экран — Миша Белов, дефиле — Мария Кряжева, фото — Наталья Кукса.

https://vk.com/nastyavesnina

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