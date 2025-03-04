На сайте Свердловского СК появилась информация о новом руководителе 

На сайте Свердловского Следственного комитета появилась официальная информация о новом руководителе. Управление теперь возглавляет генерал-майор юстиции Богдан Францишко.

Богдан Францишко родился в 1975 году в городе Мариинск Кемеровской области и с отличием окончил юридический факультет Томского госуниверситета. Ранее служил в прокуратуре региона. С 2014 по 2019 год работал заместителем руководителя управления по расследованию особо важных дел в Крыму, а с сентября 2019 года руководил следственным управлением в Курганской области.

Богдан Валерьевич награждён знаком отличия «За верность закону» III степени, медалями «За возвращение Крыма», «За усердие в службе», «За участие в создании органов следствия в Крыму», «За безупречную службу» I, II и III степени, «За отличие» и другими.

«Указом президента РФ от 25.02.2025 № 104 назначен на должность руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Свердловской области на пятилетний срок», — отмечается на сайте ведомства.

Заместителями руководителя являются Анатолий Надбитов, а также Константин Мирошниченко и Алексей Невгад.