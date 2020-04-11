На сайте АН «Между строк» появился раздел для помощи предпринимателям

На сайте агентства новостей «Между строк» появился новый раздел «Мой бизнес». Он создан для информационной поддержки предпринимателей. Из-за ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса, малому и среднему бизнесу пришлось в кратчайшие сроки менять стратегии даже не развития, а выживания. И мы понимаем, как важно оперативно получать достоверную и актуальную информацию.

Поэтому при содействии Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) в нашем новом разделе мы стараемся аккумулировать максимум важного сейчас контента — последние новости о мерах поддержки бизнеса, «антикризисные» вебинары и прямые эфиры от СОФПП с лучшими спикерами на самые злободневные темы (разборы новых указов, трудовые отношения в новой реальности, ведение бизнеса в интернете, аренда, налоги и мн. другое) и анонсы предстоящих эфиров (кликайте и регистрируйтесь), шаблоны документов.

Раздел «Мой бизнес» легко найти в шапке сайта АН «Между строк».

На любые вопросы предпринимателей готовы ответить по телефонам горячей линии СОФПП:

8 800 500 77 85. Линия работает без выходных с 9:00 до 18:00.