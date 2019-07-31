На сайте ГИБДД появилась карта со всеми камерами на дорогах

На сайте Госавтоинспекции в тестовом режиме начала работать интерактивная карта с местами размещения камер фотовидеофиксации, пишет «Интерфакс».

В разделе на сайте сначала нужно выбрать субъект России, а затем найти на карте интересующую область. По словам официального представителя МВД Ирины Волк, раздел будет регулярно наполняться актуальной информацией.

«Новый раздел создан с целью более широкого информирования участников дорожного движения о местах установки комплексов автоматической фотовидеофиксации, а также поможет разработчикам навигационных приложений руководствоваться полученной информацией в своей деятельности», — сказала Волк.

Ранее Владимир Путин призвал не прятать камеры на опасных участках дорог.

«Вместо того чтобы дисциплинировать водителей, их просто подводят под штраф, а это не самоцель», — сказал он.

9 июля Центр организации дорожного движения Москвы опубликовал список всех камер в столице, в него вошло 2476 адресов.