На Сахалине полицейские избили мужчину, который пришёл писать заявление в полицию

На Сахалине 38-летний военнослужащий из города Анива пришёл в полицию, чтобы написать заявление о пропаже телефона, но полицейские избили его, перепутав с преступником, со ссылкой на пострадавшего пишет ИА Sakh.com.

Инцидент произошёл 13 декабря: мужчина потерял телефон и, предполагая, что его могли украсть, обратился к правоохранителям. В кабинете на втором этаже местного ОМВД были три человека в штатском, которые, узнав фамилию и имя заявителя, принялись его избивать.

«Били руками и ногами, по голове, в грудь, садились на меня и душили. Я не мог понять, что они хотят, мне не давали сказать. Потом из их разговоров я понял, что они перепутали меня с моим однофамильцем, который у них в розыске за какой-то дебош. Избивали меня минут 30-40, а потом решили сравнить данные по паспорту, и оказалось, что я другой человек. Тогда меня отпустили», — рассказывает он.

Пострадавший снял побои и написал заявление в прокуратуру, откуда его перенаправили в Следственный комитет. Уже проведён следственный эксперимент, мужчина узнал кабинет, в котором его били, — на двери было написано «уголовный розыск». В заключении врача указано, что у пострадавшего диагностированы многочисленные ушибы, закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга.

В пресс-службе регионального Следственного комитета корреспонденту сайта «Сибирь.Реалии» подтвердили, что по данному факту ведётся проверка. Пострадавший прошёл медицинское освидетельствование, но выводов, какие он получил травмы, нет, заявил собеседник. Он также опроверг информацию о том, что установлена личность одного из сотрудников, которые наносили побои.

«После того как я написал заявление, мне позвонили и пригласили на встречу. На ней было двое из тех людей. Они сказали, что если я не заберу заявление, то на меня "повесят" уголовное дело за угрозы какой-то семье. Я впервые о ней слышу, не судим, никогда не привлекался. Наш разговор я записал на диктофон», — рассказывает пострадавший.

Стоит отметить, что телефон пострадавшего нашёлся — его вернули на следующий день после описанных событий.