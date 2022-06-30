На рынках Нижнего Тагила продавцы торгуют небезопасными фруктами и овощами

В июне 2022 года сотрудники Россельхознадзора совместно с Нижнетагильской транспортной прокуратурой проверили торговые точки на рынках Нижнего Тагила. В ходе рейда выяснилось, что индивидуальные предприниматели продавали овощи и фрукты отечественного и импортного происхождения с неустановленным карантинным фитосанитарным состоянием, без документов, подтверждающих безопасность продукции, рассказали в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Свердловской области.

По результатам мероприятия в отношении индивидуальных предпринимателей, нарушивших законодательство, Нижнетагильская транспортная прокуратура возбудила дела по ст. 10.3 КоАП РФ (нарушение правил производства, заготовки, перевозки, хранения, переработки, использования и реализации подкарантинной продукции).