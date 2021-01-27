На Руднике в Нижнем Тагиле с 1 февраля перекроют дорогу из-за строительства газопровода

В микрорайоне Рудник имени III Интернационала в Нижнем Тагиле с 1 февраля по 1 марта перекроют движение для транспорта из-за строительства газопровода.

Так, на месяц будет перекрыт проезд по улице Парашютной (от дома № 36 до улицы Кизеловской). Также нельзя будет проехать по улице Кизеловской (от улицы Парашютной до улицы Жданова) и по улице Жданова (от улицы Кизеловской до Ярославской).

Как сообщается в постановлении на сайте города, строительством газопровода займётся компания «Газмонтаж». До 1 февраля 2021 года должны быть установлены дорожные знаки, которые будут соответствовать утверждённой схеме движения.