На российских дорогах могут появиться узкие полосы движения

В России готовится новый предварительный национальный стандарт, разрешающий дорожникам сужать полосы на дорогах, сообщают «Известия».

Требования к ширине рядов на проезжей части установлены ГОСТ 52339 и сводом правил (СП) «Автомобильные дороги и Градостроительство». Трёхметровая ширина автомобильной полосы допускается на улицах с разрешенной скоростью движения в 30-40 км\ч, расположенных в границах жилой застройки или в парковых зонах. На трассах и магистральных улицах допустимая ширина полосы варьируется от 3,5 до 3,75 м.

Новый документ, который планируется принять до конца 2018 года, позволит сужать ряды до 3–3,25 м в городах, и до 3,25–3,5 м за городом. Разработку предварительного национального стандарта ведёт проектно-технический комитет «Удобная дорога» при Росстандарте, который возглавляет глава экспертного центра Probok.net Александр Шумский. По словам Шумского, во многих развитых государствах, например странах Скандинавии, уже давно применяются узкие полосы. Российские широкие полосы позволяют автомобилистам обгонять друг друга в границах одного ряда, создавая аварийные ситуации.

Напомним, метод сужения полос уже несколько лет применяется в пилотном режиме в Москве: за счёт этого увеличивается количество рядов, а водителям становится некомфортно ехать с высокой скоростью, что автоматически снижает аварийность. С 1 июня 2018 года в силу вступает новый стандарт, предусматривающий появление новой жёлтой и синей разметки на дорогах.