На ремонтируемой улице в Нижнем Тагиле водитель «семёрки» влетел в бордюр

На улице Береговой-Ударной в Нижнем Тагиле водитель ВАЗ-2107 не справился с управлением и влетел в бордюр. Мужчина отказался от медицинского освидетельствования, ему грозят штраф и лишение прав, сообщает ИА «Все новости».

ДТП произошло возле лодочной станции сегодня около 9 часов утра. Автомобиль под управлением 28-летнего водителя ехал со Старой Гальянки в сторону улицы Челюскинцев. На одном из поворотов водитель не сбросил скорость и не справился с управлением. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ДПС.

Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД, владелец отечественного авто отказался от медосвидетельствования на состояние опьянения. За это его привлекут к административной ответственности. Мужчине грозит штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением прав на срок до двух лет. Ранее он уже получал наказание за это же нарушение.

Отметим, что на Береговой-Ударной в эти дни идёт замена бордюров. Проезжая часть сузилась до одной полосы, но многие автомобилисты не соблюдают скоростной режим.