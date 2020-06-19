На ремонт Южного подъезда к Нижнему Тагилу потратят более 100 млн рублей

Мэрия Нижнего Тагила ищет компанию-подрядчика для ремонта Южного подъезда к городу. Конкурсная документация размещена на сайте госзакупок. Победителя торгов планируется определить в начале июля. Начальная стоимость контракта, который планируется заключить с ним, составляет почти 104,3 млн рублей.

Компания-подрядчик должна будет привести в нормативное состояние покрытие на проезжей части, укрепить обочины, позаботиться об остановочных площадках для пассажиров общественного транспорта и дорожной разметке. Также необходимо восстановить водоотводные канавы. Работы будут вестись на территориях Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа. Их необходимо завершить до 22 августа 2022 года.