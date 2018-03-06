На ремонт Серовского тракта за два года потратят 564 миллиона рублей

Управление автомобильных дорог Свердловской области отремонтирует 17-километровый участок Серовского тракта под Екатеринбургом. Соответствующий конкурс опубликован на сайте госзакупок. Подрядчику необходимо будет отремонтировать участки с 10-го по 12-й км и с 14-го по 29-й км в обоих направлениях. Это обойдётся региональному бюджету в 564,2 млн рублей.

«Подрядчик обязан до начала введения временных ограничений или закрытия движения информировать население и пользователей автодорог путём установки знаков дополнительной информации», — прописано в конкурсной документации.

Работы начнутся летом 2018 года и продлятся два года. Закончить ремонт подрядчику нужно до 25 сентября 2020 года.