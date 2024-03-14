На ремонт дорог в ближайшие три года в Нижнем Тагиле направят 1 млрд рублей

Мэрия Нижнего Тагила ищет подрядчика, который займётся ремонтом дорог в 2024–2026 годах. На это городские власти планируют выделить 1 млрд рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно проектной документации, отремонтируют улицы Зари, Красноармейскую, Краснознамённую, Краснодонскую и Трикотажников. Первые три объекта отремонтируют по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» (БКД).

Кроме замены дорожного полотна, подрядчику нужно будет оформить тротуары, установить барьерные и пешеходные ограждения, дорожные знаки и выполнить ремонт остановок. Также в текущем году продолжат ремонт улицы Пархоменко и оставшихся участков Черноисточинского шоссе.

Напомним, несколько лет подряд генеральным подрядчиком ремонта по БКД становится МУП «Тагилдорстрой». Большую часть работ «Тагилдорстрой» отдаёт субподрядчикам. В их число входили ООО «УБТ-Сервис», ООО «Аэродромдорстрой», ООО «Капиталстрой», ООО ГК «Уралстройкомплекс» и «Уралстроймонтаж».