На реке Чусовой под Нижним Тагилом перевернулась лодка, погиб один человек

Днём 18 апреля на реке Чусовой под Нижним Тагилом перевернулась моторная лодка, в которой находились два пассажира. В результате ЧП один мужчина погиб.

Как рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области, инцидент произошёл в районе деревни Нижняя Ослянка. Предположительно, мужчины не справились с управлением транспортным средством. В ведомстве уточнили, что у пострадавших не было с собой спасательных жилетов и других средств спасения.

В МЧС добавили, что на помощь утопающим пришли очевидцы, одного мужчину и лодку они помогли вытащить на берег, второго мужчину спасти не удалось.

Все обстоятельства трагедии устанавливают специалисты Государственной инспекции по маломерным судам и следователи.