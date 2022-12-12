На развитие детских садов Нижнего Тагила в 2022 году ЕВРАЗ направил 75 млн рублей 

В 2022 году ЕВРАЗ выделил 75 млн рублей детским садам МАДОУ «Радость» в Нижнем Тагиле. В составе объединения 45 дошкольных учреждений, над которыми шефствуют металлурги.

70 млн рублей было направлено на оплату дополнительных образовательных услуг детям работников комбината, посещающим детские сады объединения. Оставшиеся 5 млн рублей потратили на ремонт и обновление. В садиках заменили окна, приобрели универсальные уличные игровые комплексы и обновили песок на площадках.

«В 2022 году мы инициировали конкурс среди воспитателей детских садов МАДОУ “Радость” “Инвестиции в будущее”. За лучшую реализацию программ ранней профориентации, за развитие интереса к разным профессиям и формирование уважения к труду мы поощряем лучших педагогов учреждения», — рассказала директор ЕВРАЗ НТМК по персоналу Юлия Ефименко.