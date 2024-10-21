На пруду под Нижним Тагилом погиб рыбак

Накануне, 20 октября, в посёлке Черноисточинск под Нижним Тагилом спасатели обнаружили в пруду труп пожилого рыбака. Как сообщили в МБУ «Центр защиты населения», тело находилось недалеко от базы отдыха «Верхний прудок» в 15 метрах от берега.

Директор спасательной службы Сергей Копёркин рассказал ИА «Все новости», что в тот день мужчина пришёл на рыбалку рано утром. Так как территория вокруг водоёма находилась под охраной, последним человеком, с которым разговаривал 69-летний рыбак, был местный сторож. Он и вызвал спасателей.

«Когда наши ребята прибыли на место, то сразу заметили следы утопления. Было похоже, что мужчина пытался спастись: он скинул с себя рыбацкие сапоги и куртку, стеснявшие движения. К сожалению, вылезти из воды сил ему всё равно не хватило. Скорее всего, он просто замёрз, а не утонул, ведь лёгкие были наполнены воздухом», — отметил Копёркин.

Толщина льда на этой территории составляет 3–4 см, что невероятно мало для того, чтобы выдержать взрослого человека. Свою роль сыграло и обилие лунок: погибший просверлил около десятка отверстий вокруг себя.

На момент публикации в Следственном комитете от комментариев воздержались.