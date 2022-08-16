«На производстве, как в спорте, должны быть дисциплина и порядок». Начальник доменного цеха ЕВРАЗ НТМК Константин Миронов — о верности профессии, о том, каким должен быть идеальный отпуск и почему работа депутата и руководителя очень схожа 

Именно такие важные качества, как умение ставить перед собой правильные цели и достигать их, позволили выпускнику УГТУ-УПИ всего за 10 лет пройти путь от рабочего до начальника доменного цеха крупнейшего горно-металлургического предприятия.

— Константин Владимирович, расскажите о своём пути от школьной скамьи до начальника доменного цеха. Где учились, что закончили, как попали на НТМК?

— Закончил обычную среднюю школу на Лебяжке, математический класс. Предполагал, что буду строителем, но во время экскурсии на комбинат металлургия запала в душу. Я до этого вообще не знал, что НТМК — это настолько большое производство. Мои родители строителями были, поэтому детство больше как-то со стройкой было связано. Когда заканчивал школу, уже точно для себя знал, что буду поступать в УПИ (сегодня это НТИ-УрФУ) на металлургию. Потом в институте было разделение, на какую специальность пойти. Посещали комбинат, знакомились с производством. Самое первое место, в которое мы попали, был доменный цех. Я бы не сказал, что это была любовь с первого взгляда. Реки металла, которые раньше были на литейных дворах, люди, которые спокойно и методично работают с расплавленным металлом, — всё это заворожило. В итоге закончил вуз по специальности «Металлургия чёрных металлов» и сразу же после института пришёл сюда, в доменный цех. Главным доменщиком тогда был Валентин Васильевич Филиппов. Мы, как молодые специалисты, попали к нему на трудоустройство. Он посмотрел на нас и сказал: «Доменное производство — сложный процесс, поэтому сначала нужно изучить все его стадии, на каждой стадии поработать, посмотреть на людей, посмотреть профессию, чтобы знать всё изнутри. И как себя покажете, таким и будет в дальнейшем ваш прогресс и рост».

— Не было желания сменить профессию?

— Сменить профессию желания точно не было. Моё имя обязывает к постоянству (улыбается). Вообще не помню, чтобы у меня были такие моменты, когда я с места на место перепрыгивал. Если уж пришёл, то познаёшь и делаешь дело до конца. И сегодня я вижу результат своего труда. Я целенаправленно прошёл все стадии: был горновым, водопроводчиком, машинистом шихтоподачи, газовщиком, стал мастером, а с должности мастера в любом цехе на комбинате есть возможность расти дальше.

— Руководить таким большим цехом — огромная ответственность. Какую схему вы используете при общении с персоналом? Строгий начальник или свой парень?

— В доменном цехе я поработал на каждом участке и знаю людей. Это очень тяжёлое и опасное производство, здесь дисциплина должна быть. Мы спрашиваем с людей по их обязанностям, по их квалификации, ведь в первую очередь работу нужно выполнять. Что касается позиции «свой парень», при общении в коллективе есть вопросы, на которые стоит смотреть не со стороны начальника, а больше как товарищ. Если люди обращаются с какой-то проблемой, её нужно помочь решить. В коллективе должно быть относительно спокойно, потому что сам рабочий процесс жёсткий и требует особого внимания.

— Вы специально обучались в школе управления в Сколково. Согласны ли вы с тем, что современные условия требуют постоянного повышения квалификации, дополнительного обучения не только для младшего персонала, но и для руководителей?

— Вы сами ответили на свой вопрос. Где обучаться — не принципиально. Принципиально то, что ЕВРАЗ сегодня чётко понимает, что жизнь действительно быстро меняется, меняются приоритеты, и в этом процессе нужно быть всегда на шаг впереди. Для этого надо и руководителям тоже постоянно повышать свою квалификацию, узнавать новые методы управления. За годы моей работы здесь ЕВРАЗ дал мне очень много возможностей для повышения квалификации. Начиналось ещё со школы управляющего директора, там мы прошли курсы экономики и психологии. Потом были «Новые лидеры ЕВРАЗа» на базе Сколково — очень обширный блок знаний получил. Подобные обучения всегда дают приток новых сил, эмоций, и уже по результату своих действий ты понимаешь, насколько ты эффективен. Очень интересен обмен опытом, когда общаешься с коллегами не только из разных уголков своей страны, но и зарубежными.

— Работа работой, а отдыхать тоже надо. Опишите свой идеальный выходной и идеальный отпуск.

— Идеальный выходной — это с семьёй и желательно активно: прогулка на велосипедах или пешком, зимой катание на лыжах. Но точно не сидеть в четырёх стенах. Если непогода, то просмотр хорошего фильма тоже принимается. Или можно сходить в кино, театр. Желательно погрузиться в семейную атмосферу, побыть с родными. Идеальный отпуск — сменить обстановку, выехать в новое место. Но я всё равно не умею сидеть на одном месте, мне надо куда-то идти, чем-то заниматься. Я отдыхаю, когда меняю деятельность: например, спорт выручает всегда — волейбол, футбол, хоккей, что-то, что позволяет двигаться, сбросить энергию.

— Расскажите о семье.

— Жена — замдиректора по науке и образованию нашего НТИ-УрФУ, дочь — ученица 9-го класса гимназии № 18. Следующий год предстоит ответственный — сдача первых значимых экзаменов, ОГЭ. Мы, родители, очень волнуемся.

— Папиной работой дочь не интересуется пока?

— Работой интересуется и папиной, и маминой, но пока не определилась ещё. Стараемся не давить на неё, все аспекты нашей работы показываем. Да она и сама их видит.

— Поговорим про хоккей. Вы участвуете в играх за комбинат. Когда успели заразиться любовью к этому виду спорта?

— Начал заниматься в 7 лет. На Лебяжке есть знаковое место — хоккейный клуб «Мечта». Когда-то папа с дядей привели меня в эту секцию, понравилось, начал тренироваться. С того времени все зимы проводил на корте, летом играли в футбол в этой же секции. Сегодня для меня хоккей — это отдушина, которая позволяет расслабиться.

— На льду вы тоже начальник?

— Хоккей — это командная игра. И на льду, и в цехе мы команда. В игре необходимы слаженные действия всей пятёрки, иначе результата не будет. Один человек ничего не сделает. Поэтому я люблю виды спорта, где царит командный дух. И неважно, тренировка это или ответственный матч, — всегда есть желание победить.

— Какие вопросы, по вашему мнению, в городе требуют особого внимания со стороны депутатов?

— Это вопросы, которые влияют на качество жизни людей каждый день: ЖКХ, благоустройство дворов, медицина. К тому же молодёжь стремится уехать в города побольше. Подготовка выпускников в Нижнем Тагиле хорошая, на высоком уровне, так как они во многие вузы поступают, только назад не возвращаются. Это и тревожит, ведь в городе молодых специалистов становится всё меньше. А это неправильно. Город будет развиваться только в том случае, когда есть смена поколений, преемственность, будущее. И нам надо крепко задуматься над этим и найти выход из сложившейся ситуации.

— Что пожелаете Нижнему Тагилу к 300-летию?

— Очень значимая дата для города. Желаю развиваться дальше, ведь развитие — это путь к успеху. Желаю хороших перспектив молодым, комфортного проживания людям старшего поколения, желаю всем хорошего настроения, позитива, веры в лучшее, добра. Я уверен, что Нижний Тагил ждут прекрасные перспективы. Иначе и быть не может!