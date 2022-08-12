Сегодня, 12 августа, на Привокзальной площади Нижнего Тагила открыли стелу «Город трудовой доблести», построенную по указу президента от 2 июля 2020 года. На торжественное мероприятие в первый день празднования 300-летнего юбилея города прибыли высокопоставленные гости, среди них — губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и полпред президента РФ в УРФО Владимир Якушев. Ранее анонсировался визит в Нижний Тагил бывшего министра культуры Владимира Мединского, но он по неизвестной причине не приехал.

К стеле возложили цветы ветераны и труженики Великой Отечественной войны, приглашённые на открытие, представители правительства региона, депутаты, чиновники и руководители городских учреждений.

«Этот город — символ нашей великой Победы. В период Великой Отечественной войны, несмотря на то, что на фронт ушли тысячи людей, и стар и млад встали к станку. Они продолжили ковать великую Победу. Я уверен, что будущие поколения города также будут доблестно соблюдать традиции своих предков. Я желаю всем добра и благополучия, а городу — процветания», — сказал полпред президента РФ в УРФО Владимир Якушев.

С Днём города и открытием монумента тагильчан поздравила председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина, а начальник департамента по координации вопросов государственной политики в исторической и гуманитарной сферах администрации президента РФ Владислав Кононов зачитал приветственное слово Владимира Мединского. Также с поздравлением выступил известный тагильчанин, металлург, почётный гражданин Нижнего Тагила Михаил Аршанский.

Напомним, высота стелы «Город трудовой доблести» составляет 17 метров 22 сантиметра. Эти цифры выбраны в честь года основания Нижнего Тагила. На монументе изображён герб Нижнего Тагила и указ президента о присвоении городу почётного звания «Город трудовой доблести».

На самой стеле — фотографии тагильчан, трудившихся в тылу во время Великой Отечественной войны. Вечером монумент будет специально подсвечиваться.