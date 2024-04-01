На предстоящей неделе в Нижнем Тагиле потеплеет до +14°C

На этой неделе в Нижнем Тагиле будет пасмурно, но тепло, ожидается дождь и сильный ветер.

В понедельник, 1 апреля, будет пасмурно, без осадков, ветер до 12 м/с, днём столбики термометров покажут +5°C, ночью — до +2°C. Во вторник, 2 апреля, выглянет солнце, днём потеплеет до +11°C, ночью температура воздуха составит –1°C. В среду, 23 апреля, будет солнечно, ветер до 9 м/с, температура воздуха днём +12°C, ночью около +5°C.

В четверг, 4 апреля, днём до +14°C, синоптики прогнозируют малооблачную погоду, ночью до +7°C. В пятницу, 5 апреля, ожидается небольшой дождь, температура воздуха днём +13°C, ночью до +5°C.

К выходным похолодает: в субботу, 6 апреля, будет малооблачно, возможен снег с дождём, температура воздуха днём +3°C, ночью до –1°C, ветер до 10 м/с. В воскресенье, 7 апреля, будет пасмурно, также ожидается небольшой снег с дождём, столбики термометров покажут днём +5°C, ночью до –3°C, ветер до 9 м/с.