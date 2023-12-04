На предстоящей неделе в Нижнем Тагиле ожидаются сильные морозы

В Нижнем Тагиле в первую половину предстоящей недели ожидаются снегопады, вторая обещает быть солнечной и морозной, днём — до –28°C, ночью — до –32°C, сообщает Уральский гидрометцентр.

В понедельник, 4 декабря, днём столбики термометров покажут –14°C, ночью — до –22°C, возможен снег. Во вторник, 5 декабря, дневная температура составит –16°C, будет пасмурно и снежно, ночью –21°C. В среду, 6 декабря, синоптики обещают облачную погоду и небольшой снег, выглянет солнце, температура воздуха днём –22°C, ночью до –30°C.

Четверг, 7 декабря, также будет морозным, температура воздуха днём составит –28°C, ночью — до –32°C . Осадков в этот день не ожидается. В пятницу, 8 декабря, будет малооблачно, без осадков, днём –25°C , ночью –30°C. В субботу, 9 декабря, пройдёт небольшой снег, температура воздуха днём –23°C, ночью до –28°C. В воскресенье, 10 декабря, осадков не ожидается, столбики термометров покажут днём –25°C, ночью — до –31°C.