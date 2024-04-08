На предстоящей неделе в Нижнем Тагиле будет пасмурно и прохладно, ожидается дождь и снег

На этой неделе в Нижнем Тагиле будет пасмурно, ожидается дождь и снег. Преобладающие северо-западные ветры принесут влажные и прохладные воздушные массы на Урал, сообщает гидрометцентр.



В понедельник, 8 апреля, будет пасмурно, ожидается небольшой снег с дождём, ветер до 10 м/с, днём столбики термометров покажут +3°C, ночью — до +1°C. Во вторник, 9 апреля, снова пасмурно, продолжится дождь, днём потеплеет до +5°C, ночью температура воздуха составит –1°C. В среду, 10 апреля, небольшой снег с дождём, ветер до 6 м/с, температура воздуха днём +4°C, ночью около 0°C.



В четверг, 11 апреля, днём до +10°C, синоптики прогнозируют малооблачную погоду без осадков, ночью до 0°C. В пятницу, 12 апреля, пройдёт небольшой дождь, будет облачно, температура воздуха днём +10°C, ночью до +6°C.



В выходные осадков не ожидается. В субботу, 13 апреля, облачно, температура воздуха днём +6°C, ночью до +2°C, ветер до 10 м/с. В воскресенье, 14 апреля, облачно, столбики термометров покажут днём +7°C, ночью — до 0°C.