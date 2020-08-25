На предприятиях ЕВРАЗа за работой станков будет следить искусственный интеллект   

ЕВРАЗ запустил на шести предприятиях пилотные проекты «систем-советчиков», разработанных в рамках комплексной программы «Продвинутая аналитика». Программа реализуется совместно с консалтинговой компанией BCG (The Boston Consulting Group), а ежегодный экономический эффект от проектов оценивается в 12 млн долларов.

Продвинутая аналитика подразумевает внедрение на производство различных элементов искусственного интеллекта. Снятые с работающего оборудования данные анализируются, затем вырабатываются рекомендации по «тонкой настройке» технологических процессов с целью повышения производительности, оптимизации затрат, снижения уровня брака или сокращения простоев, поясняют в пресс-службе ЕВРАЗа.

«ЕВРАЗ системно занимается цифровой трансформацией с 2017 года. Сейчас мы остановились на пяти приоритетных технологиях, в которых должны разрабатываться все новые проекты. Это продвинутая аналитика, экспертные системы, мобильные решения, безбумажный документооборот и видеоаналитика. Приоритетом 2020 года в компании стало внедрение решений на базе продвинутой аналитики, — рассказывает вице-президент ЕВРАЗа по информационным технологиям Артём Натрусов. — Компания уже реализовывала подобные проекты. Это, например, система сквозного сценарного планирования производства, или “цифровой двойник”, ЕВРАЗ ЗСМК, ежегодный эффект от которой составляет около 600 млн рублей. Совместная с BCG программа “Продвинутая аналитика” позволила создать фундамент самостоятельного применения технологии ЕВРАЗом. Мы видим её перспективность: продвинутая аналитика подходит для проектов разного масштаба, от одного цеха или небольшого передела до всей производственной цепочки, и позволяет рассчитывать на быстрый возврат инвестиций».

«Системы-советчики» были внедрены на предприятиях трёх дивизионов ЕВРАЗа: «Урал», «Сибирь» и «Уголь». Оптимизация шихтования на коксохимическом производстве НТМК нужна для лучшего использования сырья угольных предприятий ЕВРАЗа. Комбинат целенаправленно увеличивает их долю в шихте — с 48% на середину 2018 года до 90% к середине 2020 года. На основании данных за последние три года система позволяет формировать шихту с максимальной долей собственных углей компании при сохранении качественных характеристик кокса.

Динамическое управление обогащением на ЕВРАЗ КГОК позволяет стабилизировать качество железорудного концентрата и максимизировать производительность комбината. Цифровая система собирает данные по характеристикам поступающих с разных карьеров руд и определяет оптимальные пропорции смешивания и параметры работы цеха обогащения.