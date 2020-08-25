Общество

На предприятиях ЕВРАЗа за работой станков будет следить искусственный интеллект   

25.08.2020 13:17
На предприятиях ЕВРАЗа за работой станков будет следить искусственный интеллект   

ЕВРАЗ запустил на шести предприятиях пилотные проекты «систем-советчиков», разработанных в рамках комплексной программы «Продвинутая аналитика». Программа реализуется совместно с консалтинговой компанией BCG (The Boston Consulting Group), а ежегодный экономический эффект от проектов оценивается в 12 млн долларов.

Продвинутая аналитика подразумевает внедрение на производство различных элементов искусственного интеллекта. Снятые с работающего оборудования данные анализируются, затем вырабатываются рекомендации по «тонкой настройке» технологических процессов с целью повышения производительности, оптимизации затрат, снижения уровня брака или сокращения простоев, поясняют в пресс-службе ЕВРАЗа.

«ЕВРАЗ системно занимается цифровой трансформацией с 2017 года. Сейчас мы остановились на пяти приоритетных технологиях, в которых должны разрабатываться все новые проекты. Это продвинутая аналитика, экспертные системы, мобильные решения, безбумажный документооборот и видеоаналитика. Приоритетом 2020 года в компании стало внедрение решений на базе продвинутой аналитики,  рассказывает вице-президент ЕВРАЗа по информационным технологиям Артём Натрусов.  Компания уже реализовывала подобные проекты. Это, например, система сквозного сценарного планирования производства, или “цифровой двойник”, ЕВРАЗ ЗСМК, ежегодный эффект от которой составляет около 600 млн рублей. Совместная с BCG программа “Продвинутая аналитика” позволила создать фундамент самостоятельного применения технологии ЕВРАЗом. Мы видим её перспективность: продвинутая аналитика подходит для проектов разного масштаба, от одного цеха или небольшого передела до всей производственной цепочки, и позволяет рассчитывать на быстрый возврат инвестиций».

«Системы-советчики» были внедрены на предприятиях трёх дивизионов ЕВРАЗа: «Урал», «Сибирь» и «Уголь». Оптимизация шихтования на коксохимическом производстве НТМК нужна для лучшего использования сырья угольных предприятий ЕВРАЗа. Комбинат целенаправленно увеличивает их долю в шихте — с 48% на середину 2018 года до 90% к середине 2020 года. На основании данных за последние три года система позволяет формировать шихту с максимальной долей собственных углей компании при сохранении качественных характеристик кокса.

Динамическое управление обогащением на ЕВРАЗ КГОК позволяет стабилизировать качество железорудного концентрата и максимизировать производительность комбината. Цифровая система собирает данные по характеристикам поступающих с разных карьеров руд и определяет оптимальные пропорции смешивания и параметры работы цеха обогащения.

«Выбранные решения продвинутой аналитики обеспечивают довольно быстрый возврат инвестиций в срок до года, при этом эффективность в зависимости от конкретной области применения может вырасти на несколько процентов, что транслируется в миллионные выгоды для предприятия. В конечном итоге это отличный плацдарм для включения дополнительного цифрового инструментария, однако успешная реализация проектов в этой сфере невозможна без изменения бизнес-процессов вокруг разработанных решений и обучения цифровым навыкам», отмечает управляющий директор BCG в России Михаил Волков.

Фото: Яндекс.Картинки
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