На предприятиях ЕВРАЗа появились службы медицины труда

В Нижнем Тагиле на ЕВРАЗ НТМК открылись службы медицины труда. Их специалисты управляют здравпунктами предприятий, организовывают и контролируют проведение медицинских осмотров, а также проводят консультации по результатам обследований, помогают с выбором специалиста и при возникновении проблем со страховой компанией.

На ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК службы медицины труда реализуют проект «Динамическое управление здоровьем». В каждом из здравпунктов есть кабинет цехового врача, который принимает работников по графику. На приём можно попасть, не записываясь к терапевту в поликлинику по месту жительства. Врачи измеряют давление и пульс, вес тела, выслушивают жалобы работников и при необходимости выдают направления к врачам узкой специализации. Один из здравпунктов ЕВРАЗ НТМК также оказывает и экстренную медицинскую помощь, в парке есть две машины скорой.

Медиков планируют регулярно обучать по международным стандартам. В каждом здравпункте для оказания экстренной помощи появится аппарат ЭКГ и автоматический наружный дефибриллятор.

Каждый день рабочие проходят предрейсовые и предсменные осмотры. Также в корпоративную программу «Здоровье» входит полис добровольного медицинского страхования для всех работников ЕВРАЗа, который в 2024 году будет полностью оплачен предприятиями.