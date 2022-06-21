На предприятии «Роскосмоса» в Нижней Салде проводится проверка из-за финансовых махинаций

В Нижней Салде правоохранители возбудили уголовное дело о мошенничестве с бюджетными средствами, выделенными структуре «Роскосмоса» — АО «Научно-исследовательский институт машиностроения» (НИИМаш) — на реализацию федеральных целевых программ. Предварительный ущерб оценивается более чем в 100 млн рублей, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

По словам источника издания в правоохранительных органах, должностные лица института подписывали документы о завершении генподрядчиками строительных работ, которые фактически не были исполнены. Речь идёт о Федеральной космической программе России на 2006–2015 годы, а также о программе «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011–2020 годы». В рамках последней шли реконструкция и техническое перевооружение двигателей малой тяги PH «Ангара». Работы должны были проводиться в целях выполнения государственного оборонного заказа.

Генеральным подрядчиком предприятия, по данным источника, является ООО «Космосавиаспецстрой». По предварительным данным, общество не выполнило работы, а НИИМаш оплатил их по госконтракту на общую сумму почти 160 млн рублей. В пресс-службе АО «НИИМаш» отказались комментировать ситуацию.

Также, по версии правоохранительных органов, выделенные в рамках ФПЦ бюджетные деньги тратились на другие нужды предприятия. Документов, которые подтверждали бы законность перераспределения средств, нет. Уголовное дело в отношении неустановленных лиц по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) было возбуждено в мае 2022 года. При этом, по имеющейся у издания информации, инициатором проведения проверки было само предприятие.

АО «Научно-исследовательский институт машиностроения» создано в 1958 году. Входит в госкорпорацию «Роскосмос». НИИМаш специализируется на исследовании, разработке и изготовлении жидкостных ракетных двигателей малой тяги (ЖРДМТ) для космических аппаратов различного назначения, в том числе пилотируемых. Всего институт разработал более 30 наименований двигателей, которые эксплуатировались в составе аппаратов «Салют», «Алмаз», «Мир» и других.